В Госдуме поддержали идею пожизненного заключения педофилов

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что поддерживает идею пожизненного заключения педофилов. Об этом сообщает RT.

«Я за пожизненное заключение педофилов, а также перевод преступлений, связанных с распространением интимных изображений детей, из категории средних в категорию тяжких», — рассказала депутат.

По ее словам, в Госдуме ранее разрабатывались подобные поправки, которые не прошли дальше первого чтения в нижней палате парламента. Кроме того, она отметила, что в случае принятия соответствующих поправок, ими могут злоупотреблять.

«Но преступники, которые совершают развратные действия в отношении детей, не должны выходить на волю. Иначе самосудов нам не избежать», — объяснила Пушкина.

Ранее глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в Госдуме займутся разработкой идеи об электронных браслетах для педофилов, которые вышли на свободу.