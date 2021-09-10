В России резко выросли ставки по кредиткам

«Эквифакс»: стоимость обслуживания кредитных карт в России выросла до рекорда с 2016 года

Средняя стоимость обслуживания кредитных карт в России в начале сентября достигла 30 процентов. Резкий рост начался с июня, когда ставки опускались до минимального значения в 24,2 процента. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс», сообщает РБК.

Гендиректор БКИ Олег Лагуткин отметил, что рост наблюдается только в сегменте кредитных карт, причем нынешний показатель — максимальный с 2016 года. Еще в июле полная стоимость кредитов составляла 26,5 процента, а в августе — 27,4 процента.

Представитель Объединенного кредитного бюро подтвердил данные. Он объяснил динамику политикой Центробанка, ужесточающего денежно-кредитную политику. На заседании 10 сентября регулятор поднял ключевую ставку еще на 0,25 процентных пункта, до 6,75 процента.

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По словам Лагуткина, банки решили повышать ставки именно в сегменте кредитных карт из-за того, что заемщик обращает на ставку гораздо меньше внимания. Кредитные организации пытаются сохранить цифры, публикуемые на сайте, на приемлемых для потребителей уровнях. А ставки по кредитным картам видны только при оформлении документов.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин заметил, что на увеличение ставок по кредиткам мог повлиять и общий рост закредитованности населения и отсутствие роста реальных располагаемых доходов. Поскольку карты считаются самым рискованным продуктом, то и ужесточение риск-политики сказывается на их условиях.

Глава «Эквифакса» предполагает, что стоимость обслуживания кредитных карт будет расти и дальше. До конца года он не исключает увеличение показателя до 35 процентов. Повлиять на ситуацию может Банк России, пытающийся остановить рост розничного кредитования, однако предсказывать результат его усилий пока сложно.

Ранее аналитическая компания Frank RG сообщила, что в августе россияне набрали рекордный объем потребкредитов — 2,1 миллиона займов на сумму 646,7 миллиарда рублей.