Названы российские регионы с самым большим числом богачей

Аналитики бизнес-школы «Сколково» подсчитали, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах, и назвали субъекты с самым большим числом богачей. Выдержки из исследования приводит РБК. Исследователи распределяли богачей, используя данные о количестве оформленных люксовых автомобилей (стоимостью от 3 миллионов рублей, подпадающие под повышенное налогообложение), а также информацию о дорогом жилье (стоимостью от 10 миллионов рублей) и персональном банковском обслуживании.

Выяснилось, что в Москве и Подмосковье живут 104,5 тысячи миллионеров, или 35 процентов от общего количества в России. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область — 28 тысяч миллионеров, Краснодарский край — 12 тысяч, Ростовская область — 6 тысяч и Татарстан — 5,5 тысячи.

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Аналитики обратили внимание на аномалии, их удалось выявить, проанализировав данные о персональном банковском обслуживании (private banking). Так, по всей стране им пользуются 15-17 процентов от общего числа миллионеров. Причем чаще всего подобными услугами пользуются в Волгограде (40 процентов местных миллионеров), Перми, Воронеже и Омске (24-32 процента). Для некоторых регионов прослеживается закономерность между низким охватом private banking и высоким числом люксовых автомобилей. Например, в Краснодарском крае, третьем в списке по числу богачей, на одного клиента private banking приходится 13,2 дорогих автомобиля. А в Ставрополье, который оказался в конце списка, — свыше 50. «Видимо, миллионеры [в этих регионах] предпочитают не показывать свои личные капиталы банкам. Вероятно, они держат деньги в бизнесе, а ликвидные средства — в наличных либо в других регионах», — объяснили эксперты.

Исследование «Портрет владельца капитала в России-2020» показало, что россияне считают залогом богатства. Граждане ответили, что для этого необходимо обладать высоким интеллектом и высокими моральными качествами. Кроме того, россияне уверены, что для достижения богатства очень важны связи, доступ к власти, должность или возможность получить наследство. Залогом богатства респонденты назвали также ум (так ответили 54 процента опрошенных), беспринципность (30 процентов) и предприимчивость (25 процентов).