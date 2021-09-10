Солист группы «Непара» раскритиковал феминисток

Солист группы «Непара» заявил, что женщины не могут быть независимы без мужчин

Солист группы «Непара» Александр Шоуа ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы его дочери стали независимыми. О феминизме певец порассуждал в «Вечернем шоу» на «Русском Радио» с радиоведущей Аллой Довлатовой.

По словам Шоуа, женщины не могут быть независимыми без мужчин. Певец выступил с критикой феминизма и заявил, что все вещи, которыми пользуются женщины в современном мире, придуманы мужчинами.

«Как бы женщина ни старалась, она независимой от мужчины быть не сможет. Потому что ровная половина людей — мужчины. Так или иначе, мир амазонок, воспеваемый феминистками, отсутствует как таковой, потому что все, чем они пользуются сегодня. Эти непризнающие мужского зерна в своей жизни, все, что они пользуют, все придумали мужчины», — считает Шоуа.

Музыкант отметил, что своим дочерям Майе и Таисии он постарается привить более консервативное отношение к противоположному полу. «Мои девочки должны получить образование и знать, что есть противоположная сторона, от которой тоже очень много зависит», — заявил он.

Ранее основатель группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров высказался о современном феминизме и роли женщины в мире. «Женщина все равно же женщина. Вот у феминисток крайне маргинальных позиций в чем собственно сложность и простота? Простота и сложность в том, что они женщину ставят в мужские роли. Но это не так», — объяснил Шнуров. Он подчеркнул, что «женщина должна оставаться женщиной».