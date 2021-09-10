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Солист группы «Непара» раскритиковал феминисток

Солист группы «Непара» заявил, что женщины не могут быть независимы без мужчин
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Солист группы «Непара» Александр Шоуа ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы его дочери стали независимыми. О феминизме певец порассуждал в «Вечернем шоу» на «Русском Радио» с радиоведущей Аллой Довлатовой.

По словам Шоуа, женщины не могут быть независимыми без мужчин. Певец выступил с критикой феминизма и заявил, что все вещи, которыми пользуются женщины в современном мире, придуманы мужчинами.

«Как бы женщина ни старалась, она независимой от мужчины быть не сможет. Потому что ровная половина людей — мужчины. Так или иначе, мир амазонок, воспеваемый феминистками, отсутствует как таковой, потому что все, чем они пользуются сегодня. Эти непризнающие мужского зерна в своей жизни, все, что они пользуют, все придумали мужчины», — считает Шоуа.

Музыкант отметил, что своим дочерям Майе и Таисии он постарается привить более консервативное отношение к противоположному полу. «Мои девочки должны получить образование и знать, что есть противоположная сторона, от которой тоже очень много зависит», — заявил он.

Ранее основатель группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров высказался о современном феминизме и роли женщины в мире. «Женщина все равно же женщина. Вот у феминисток крайне маргинальных позиций в чем собственно сложность и простота? Простота и сложность в том, что они женщину ставят в мужские роли. Но это не так», — объяснил Шнуров. Он подчеркнул, что «женщина должна оставаться женщиной».

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