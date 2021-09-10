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Талибы захотели пригласить российскую делегацию посетить Афганистан

Талибы пригласят посетить Афганистан делегации высокого уровня из России
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Сухаил Шахин
Сухаил Шахин
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

«Талибан» (запрещенная России террористическая организация) захотел пригласить делегации высокого уровня из России и Китая посетить Афганистан. Об этом заявил в интервью Global Times представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сухейль Шахин.

Шахин выразил надежду, что афганские делегации в ответ посетят Пекин и Москву. По данным издания, боевики еще не успели отправить приглашения, так как только недавно огласили состав нового правительства.

Представитель «Талибана» добавил, что приоритетом властей станет экономическая работа. Новое правительство Афганистана намерено создать рабочие места и повысить уровень жизни населения.

Ранее боевики террористического движения разорвали отношения с «Исламским движением Восточного Туркестана» (террористическая организация китайских уйгуров — прим. «Ленты.ру») ради построения дружеских отношений с Китаем. Талибы прогнали уйгурских радикалов. По словам Шахина, изгнание террористов пойдет на пользу развитию страны.

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