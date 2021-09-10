Москвичам пообещали до 20 градусов тепла

Синоптик Синенков: в Москве ожидается до 20 градусов тепла

В Москве в пятницу, 10 сентября, прогнозируется облачная погода без осадков, температура воздуха прогреется до плюс 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает ТАСС.

Синоптик пообещал москвичам, что днем температура воздуха в столице достигнет 18-20 градусов тепла, в Московской области`— 16-21 градуса.

По словам Синенкова, синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Тишковец пообещал москвичам «обвал полярного холода». По его словам, в середине следующей недели в столице прогнозируется нордический ветер и интенсивные ливни. Столбики термометра опустятся до 9-14 градусов тепла в дневное время.