Мальчик пошел в туалет и погиб в пасти тигра

Подросток из индийского штата Карнатака пошел в туалет и погиб в пасти тигра. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

Утром 13-летний житель племенной деревни Лиианкере по имени Ганеш на сто метров отошел от дома, чтобы сходить в туалет. Когда мальчик не вернулся в разумный срок, семья отправилась на поиски и нашла его тело в лесу.

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Недавно местные жители видели в этой местности следы тигра. Они подозревают, что на ребенка напало это же животное и растерзало его.

У погибшего остались родители, пять сестер и четверо братьев.

Ранее сообщалось, что редчайший суматранский тигр набросился на гуляющего подростка и растерзал его на острове Суматра в Индонезии. Мальчик отпросился с работы и пошел по дороге к ближайшему порту, потому что там лучше ловится сигнал мобильного телефона, а затем пропал.