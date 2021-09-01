Подросток отпросился с работы, ушел гулять и погиб в пасти редчайшего тигра

Редчайший суматранский тигр набросился на гуляющего подростка и растерзал его на острове Суматра в Индонезии. Об этом сообщает Daily Star.

По данным портала, 16-летний Мальта Акфарел работал с отцом на пальмовой плантации недалеко от родной деревни в округе Сиак провинции Риау. Уточняется, что населенный пункт расположен недалеко от заповедника, где водятся суматранские тигры.

Мальчик отпросился с работы и пошел по дороге к ближайшему порту, потому что там лучше ловится сигнал мобильного телефона, а затем пропал.

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Когда отец отправился на поиски сына, он обнаружил его телефон и следы крови, ведущие в лес. Позже сотрудники службы охраны природных ресурсов пошли по кровавому следу и нашли труп Акфарела. «Жертва была найдена мертвой в ужасном состоянии», — заявили в ведомстве.

Позже появились свидетельства очевидцев, которые утверждают, что агрессивное животное набросилось на мальчика, когда он шел вдоль дороги. Предположительно, тигра мог спровоцировать тот факт, что освещение вдоль шоссе еще не включилось, и Акфарел шел в полутьме.

После случившегося сотрудники Службы охраны природных ресурсов провинции Риау установили ловушку, чтобы поймать тигра и перевезти его подальше от поселений.

Суматранские тигры являются эндемиками острова Суматра. Они мельче своих индийских и амурских родственников и находятся на грани исчезновения. По разным оценкам, суматранских тигров осталось от 300 до 500 особей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае амурский тигр растерзал работника лесопилки. По свидетельствам коллег погибшего, ночью мужчина вышел из вагончика и пропал. Позже была обнаружена его окровавленная одежда.