Девушка показала опасный способ почистить унитаз и подверглась критике в сети

Пользовательница TikTok показала опасный способ почистить туалет и подверглась критике в сети. На соответствующее видео обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша с никнеймом crumblesqueen регулярно публикует на своей странице ролики, на которых демонстрирует чистку унитаза с помощью средств ярких цветов. Так, на одном видео девушка использовала химические порошковые вещества желтого и голубого цветов, а также розовую губку в форме цветка. На кадрах она разминает средства в руке, натирает ими эмаль, затем смывает все водой и после демонстрирует чистый унитаз.

Публикация набрала почти миллион просмотров и больше 24 тысяч лайков. Комментаторы сочли, что смешивать большое количество химикатов с разными составами может быть опасно, и обругали блогершу. «Прекратите разрушать гребаную экосистему для ваших видео, на которых вы пользуетесь ядовитыми веществами», «Вы можете вызвать химическую реакцию, в результате которой образуются вредные для здоровья пары», «Это определенно опасно для дыхательных путей», «Почему всем интересно на это смотреть?» — высказались они.

Руководитель пожарно-спасательной службы Hazmat AF&RS Даррен Кингстон (Darren Kingston) подтвердил подозрение пользователей сети. «Некоторые средства могут вызывать вредные испарения или другие химические реакции при смешивании с другими продуктами. Мы призываем людей всегда читать инструкции и никогда не смешивать чистящие средства», — подчеркнул он.

Ранее в сентябре блогерша Софи Хинчклифф (Sophie Hinchliffe) показала быстрый способ очистить ванную комнату. Выяснилось, что она использует специальную пастообразную затирку, чтобы скрыть въевшиеся пятна на швах плитки. Кроме того, женщина показала свои любимые средства для мытья душевой кабины.