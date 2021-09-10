Велосипеды остались без колес из-за глобального кризиса

Сбои в цепочке поставок рискуют подорвать производство велосипедов в США и Европе. Производители жалуются на нехватку запчастей — велосипеды остались без колес и седел. Крупнейшие ретейлеры, в свою очередь, сообщают о снижении продаж на фоне кризиса производства. Об этом сообщает Forbes.

Крупнейшие мировые производители велосипедов заявили о необходимости модернизации логистики из-за продолжающихся задержек с поставками запчастей. Компании называют сбои в поставках самыми долгими за последние десятилетия. «У Decathlon, безусловно, нет проблем с производством собственных велосипедных рам. Проблема в ключевых компонентах: групсетах, колесах, седлах и рулях», — заявил представитель лидера велосипедного рынка Decathlon Питер Лазарус.

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Поскольку многие детали велосипеда делают на разных заводах, сбой работы хотя бы на одном из них приведет к дальнейшему сбою в цепочке поставок. Так, сборщики велосипедов находятся в зависимости от производителей деталей. Те, в свою очередь, зависят от поставщиков сырья, работа которых также была нарушена.

Дефицит поставок высветил чрезмерную зависимость отрасли от японской компании Shimano, которая контролирует 65 процентов рынка высококачественных шестерен и тормозов. Европейские и американские производители сообщили, что время выполнения заказов на ряд запчастей Shimano увеличилось до 400 дней. Некоторые поставщики сообщили о более длительных сроках для поставки тормозов и колес. В то время, как Shimano изо всех сил пытается угнаться за спросом, ожидается, что дефицит будет сохраняться даже при работе заводов на полную мощность.

Сбои в цепочках поставок ударили не только по производителям велосипедов, но и по ретейлерам. Последним о снижении продаж сообщила компания Halfords. За последние несколько месяцев продажи снизились почти на 23 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Представители Halfords заявили, что отрасль «продолжает испытывать значительные ограничения по производственным мощностям».

Глобальная проблема в цепочках поставок началась на фоне пандемии коронавируса. Напряженную мировую обстановку еще больше усугубило закрытие терминала Мейшан во втором по загруженности порту Китая, а его возврат к нормальному функционированию буквально спас мировую торговлю от дефицита товаров. Сбои в поставках были во многом связаны с нехваткой товарных контейнеров для отправки грузов. Из-за высокого спроса цена на них выросла с двух до 18 тысяч долларов. Кроме того, в начале июня в Малайзии на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом вступили в силу жесткие социально-экономические ограничения. Меры страны в борьбе с пандемией вынудили заводы закрыться, что коснулось и производителей велосипедных запчастей.