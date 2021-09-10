Формат проведения фестиваля Ural Music Night решили изменить из-за коронавируса

На фоне пандемии коронавирусной инфекции фестиваль Ural Music Night решили провести в закрытых помещениях. Об этом со ссылкой на министра культуры Свердловской области Светлану Учайкину сообщает «Комсомольская правда».

«Мы встречались с директором фестиваля Евгением Горенбургом и договорились и с ним, что фестиваль обязательно проведем», — заверила министр, добавив, что в условиях пандемии было решено изменить формат проведения мероприятия.

Глава ведомства уточнила, что пока нет понимания относительно точной дата проведения фестиваля. По ее словам, окончательное решение будут принимать с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Екатеринбурге и Свердловской области в период с 13 по 19 сентября.

Изначально уже ставший традиционным музыкальный фестиваль Ural Music Night должен был пройти с 25 по 26 июня, однако на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил массовые мероприятия в регионе.