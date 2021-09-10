Россия и Белоруссия объединят рынки газа и нефти

В рамках укрепления российско-белорусской интеграции Москва и Минск договорились о формировании объединенного рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов, следует из сообщения на сайте правительства России.

Принципы функционирования и регулирования общего рынка газа должны быть разработаны к июлю 2022 года, к декабрю 2023-го — подписаны дополнения к Союзной программе, которые будут определять соответствующие механизмы и сроки их внедрения. Стороны условились координировать действия по формированию цены на российский газ для Белоруссии в следующем году. Для сектора нефти и нефтепродуктов конкретные сроки не называются. Указано, что Москва и Минск намерены принять международный договор об объединении рынков и гармонизировать национальные законодательства.

Кроме того, стороны собираются объединять рынок электроэнергии. Здесь также планируется подписание соответствующего договора и гармонизация законов. Отдельная программа предусматривает развитие атомной энергетики, законодательство должно быть унифицировано до конца 2023 года.

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Всего на заседании Совета министров Союзного государства 10 сентября были подписаны двадцать восемь программ, предполагающих углубление существующего сотрудничества. Они преимущественно касаются экономической интеграции. Так, первая программа подразумевает, что государства в целом сблизят макроэкономическую политику, что «создаст основу для совместной поддержки малого и среднего предпринимательства, упорядочит рассмотрение ситуаций в сфере несостоятельности и банкротства».

Также страны намерены гармонизировать политику национальных центробанков, механизмы валютного регулирования, требования в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере. Предполагается также усиление интеграции платежных систем, включая развитие сотрудничества по вопросам быстрых платежей. Помимо этого, в программы включено объединение государственных систем контроля прослеживаемости товаров и их маркировки. Намечено и дальнейшее сотрудничество в таможенной сфере, унификация регулирования транспортного рынка.

Кроме того, Россия и Белоруссия намерены вести единую аграрную и промышленную политику, создать общие правила в сфере госзакупок, конкуренции и защиты прав потребителей, а также унифицировать составление финансовой отчетности. Гармонизировать законы стороны должны также в той части, которая касается требований к объектам торговли и общественного питания.

По оценкам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, интеграция России и Белоруссии добавит 1,5 процента роста ВВП стран в год.

