Прокуратуру заинтересовала футболка российского бренда с нецензурной фразой

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова обратилась в прокуратуру региона с жалобой на уфимский бренд DamDam из-за пошлой фразы на одежде. Об этом сообщает «Коммерсант».

Речь идет о черной футболке с фразой Cutac Bash, которая на башкирском языке означает часть мужского полового органа. Известно, что на одном из рекламных снимков в упомянутой вещи позирует подросток. По мнению Скоробогатовой, которая заинтересовалась данным фактом, бренд «использует детей в рекламе матершинного слова сексуального характера», что является противозаконным.

Представители российской марки заявили, что фраза несет в себе иной смысл и имеет сербское происхождение. Так, директор по развитию DamDam Владлен Окунев объяснил, что cutac в переводе с сербского языка означает «уголок», а bash — сленговое выражение в английском языке, означающее вечеринки. По его словам, выражение переводится как милый уголок или вечеринка единомышленников, объединенных одной идеей.

Юристы считают, что надписи на футболках не могут попадать под закон о рекламе, а разъяснения Роскомнадзора по нецензурной брани касаются только русских бранных слов. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

В марте телеведущую Ксению Собчак пристыдили за продажу одежды с нецензурными словами. Речь идет об объемном худи из новой коллекции ее собственного мерча «Осторожно! Собчак». При этом на толстовках черного и серого цветов со спины нанесен принт в виде расположенных друг под другом слов: «***, ****, винегрет, салат, суп».