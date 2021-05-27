Неприличное слово на толстовке Джейка Джилленхола рассмешило россиян

Американский актер Джейк Джилленхол выпустил собственную коллекцию худи с неприличной надписью и рассмешил россиян. Соответствующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram.

40-летний актер разработал благотворительную коллекцию мерча вместе с нью-йоркским магазином рыбных деликатесов и выпечки Russ & Daughters. В линейке представлены черные толстовки с капюшоном со словом LOX — это название филе соленого лосося, которое в заведении подают на бейгле со сливочным сыром. Известно, что средства от продаж будут направлены в организацию Actors Fund, которая помогает сотрудникам нью-йоркских театров, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

На размещенном в сети снимке Джилленхол запечатлен в описанной вещи в помещении упомянутого магазина. Публикация набрала более 1,1 миллиона лайков.

Русскоязычные фанаты знаменитости увидели в надписи жаргонное слово «лох» и принялись шутить в комментариях. «Ловушка русского языка», «Кто-нибудь скажет ему?», «Мой дорогой, ты знаешь, что это слово означает на русском языке?», «Русские есть? Думаю, вы поняли», «В России тяжело продажи пойдут», — писали они.

В марте телеведущую Ксению Собчак пристыдили за продажу одежды с нецензурными словами. Речь идет об объемном худи из новой коллекции ее собственного мерча «Осторожно! Собчак». При этом на толстовках черного и серого цветов со спины нанесен принт в виде расположенных друг под другом слов: «***, ****, винегрет, салат, суп».