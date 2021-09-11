Экс-посол Аргентины оценил влияние терактов 11 сентября на мир

Трагедия в США 11 сентября 2001 года потрясла весь мир, но идеологические противоречия и военная сила по сей день продолжают раскалывать его. Такое мнение высказал бывший посол Аргентины в США Гильермо Энрике Гонсалес, передает РИА Новости.

Оценивая последствия теракта, дипломат заявил, что мировое сообщество извлекло недостаточно уроков из атак. «Эта трагедия вызвала много боли, тысячи смертей и вызвала цепную реакцию еще большего насилия и смертей, последствия которых видны по сей день», — заключил он.

Экс-посол указал, что в то время никто не осознавал реальных масштабов и влияния этой катастрофы. «С тех пор прошло 20 лет, а все, что касается идеологии и войны, продолжает разделять весь мир», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что террористы, организовавшие нападение на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, разрабатывали альтернативные планы атаки. Бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров рассказал, что боевики рассматривали также вариант одновременного взрыв бомб на всех станциях метро, а также взрыв на Манхэттене «грязной бомбы» — устройства с радиоактивным материалом.

20 лет назад террористы захватили четыре гражданских лайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а последний упал в поле. Погибли порядка 2 977 человек, более шести тысяч пострадали.