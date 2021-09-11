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Спасатель рассказал об операции в Нью-Йорке после атаки на башни-близнецы

Спасатель, работавший в Нью-Йорке 11 сентября: каждый момент был «самым тяжелым»
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Фото: Reuters

Спасатель Грэг Хесс, работавший в Нью-Йорке после атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра, рассказал РИА Новости о спасательной операции 11 сентября 2001 года. По его словам, каждый момент был «самым тяжелым».

Сообщается, что Хесса отправили на разбор завалов из штата Индиана, восемь дней он находился в Нью-Йорке. По словам мужчины, спасатели были изумлены тем, что под завалами все еще остается множество живых людей, добраться до которых казалось невозможным.

Спасатель не смог ответить на вопрос о том, какой момент операции дался ему труднее всего. «Каждое мгновение было "самым тяжелым". Мы никогда не знали, что может поменяться, не сместятся ли развалины, кроме того, вокруг продолжалось горение», — приводит агентство его слова.

Даты с 10 по 12 сентября в США объявлены днями молитвы и памяти о жертвах терактов.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета и атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть «9/11», погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч пострадали.

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