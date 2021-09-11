Глава британской контрразведки заявил о возможности подобных теракту 9/11 атак

Глава британской контрразведки или Службы безопасности MI5 Кен Маккалум заявил, что после прихода к власти «Талибана» (террористическая организация запрещена в России) существует возможность повторения атак, подобных теракту 9/11 в США. Об этом он заявил в эфире радиоcтанции «Би Би Си Радио 4».

«Большой проблемой, исходящей из Афганистана наряду с непосредственным вдохновляющим эффектом, является риск того, что террористы восстановятся и снова поставят нас на путь хорошо разработанных, изощренных заговоров, с которыми мы столкнулись во время 11 сентября и в последующие годы», — подчеркнул Маккалум.

Глава контрразведки не смог однозначно ответить на вопрос, является ли Великобритания более или менее безопасной сейчас, чем это было во время терактов 9/11 в США.

Он отметил, что за последние четыре года был сорван 31 террористический заговор на поздней стадии. Начиная с 2006 года, после сорванного плана террористов подорвать семь самолетов, вылетающих из лондонского аэропорта Хитроу, настолько масштабные происшествия стали редкостью, в основном благодаря контролю над Афганистаном.

Маккалум заключил, что Служба безопасности MI5 сосредоточится на предотвращении таких угроз, но это не всегда оказывается возможным. Контрразведка «за последние 20 лет спасла тысячи жизней», но «террористическая угроза, к сожалению, является реальной и устойчивой вещью».

Ранее политолог Сергей Марков разоблачил главные мифы относительно теракта 9/11, в частности, версии тех, кто возлагает вину за произошедшее на США, якобы использовавшие инсценировку взрыва как повод для вторжения в Афганистан. Так, конспирологи выдвигали еще одну версию: видео были смонтированы. Однако самолеты «зафиксировали» не только потенциальные операторы, но и случайные прохожие. Эксперт отметил, что с учетом всех особенностей бюрократической машины США скрыть тайну подобного масштаба было бы невозможно.

