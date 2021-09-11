Архитектор и свидетель теракта 9/11 назвал причину обрушения небоскребов

Архитектор и свидетель теракта 9/11 Иржи Боудник назвал причину обрушения небоскребов Всемирного торгового центра (ВТЦ). По его словам, башни-близнецы рухнули из-за разлива авиационного керосина, который создал высокие температуры на многих этажах и способствовал критической деформации конструкций, передает РИА Новости.

Эксперт заверил, что конспирологические теории на эту тему не имеют под собой никаких оснований. Если предположить теорию заговора, например, со стороны спецслужб США, то в этой акции должны были быть задействованы сотни людей, и так или иначе, информация бы появилась за минувшие 20 лет, добавил он.

«К тому же у меня есть вещественные доказательства, подтверждающие участие самолетов в атаке на здания — я нашел в различных местах развалин зданий ВТЦ, например, куски обшивки самолета, наушники одного из членов экипажа и некоторые другие предметы», — рассказал Боудник. Он участвовал в восстановлении картины произошедшей трагедии после теракта.

Архитектор подчеркнул, что конструкции здания разрушились из-за того, что авиакеросин разлился и загорелся на многих этажах небоскребов, в огненном пекле стальные конструкции кардинально нарушились. «Если бы не авиакеросин, здания могли бы выдержать террористическую атаку», — заключил он.

Ранее политолог Сергей Марков разоблачил главные мифы относительно теракта 9/11, в частности, версии тех, кто возлагает вину за произошедшее на США, якобы использовавшие инсценировку взрыва как повод для вторжения в Афганистан. Так, конспирологи выдвигали еще одну версию: видео были смонтированы. Однако самолеты «зафиксировали» не только потенциальные операторы, но и случайные прохожие. Эксперт отметил, что с учетом всех особенностей бюрократической машины США скрыть тайну подобного масштаба было бы невозможно.

