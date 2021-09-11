Названы альтернативные планы теракта 11 сентября

Террористы, организовавшие нападение на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, разрабатывали альтернативные планы атаки. Их в эфире телеканала НТВ назвал директор центра политических исследований и консалтинга, бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Федоров. Видео его речи опубликовано в Telegram-канале.

Эксперт рассказал, что однажды встречался с человеком, который «частично причастен» к произошедшему в Нью-Йорке теракту. Он узнал, что нападение «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) планировала за год и рассматривала различные варианты. Первый вариант — одновременный взрыв на всех станциях метро, второй — взрыв на Манхэттене «грязной бомбы», устройства с радиоактивным материалом. Примерно за 5-6 месяцев террористы пришли к выводу, что эффективнее всего будет использовать самолет.

Ранее политолог Сергей Марков разоблачил главные мифы относительно теракта 9/11, в частности, версии тех, кто возлагает вину за произошедшее на США, якобы использовавшие инсценировку взрыва как повод для вторжения в Афганистан. Так, сторонники теорий заговора выдвигали версию о том, что видео катастрофы были смонтированы. Однако самолеты заметили не только потенциальные операторы, но и случайные прохожие. Эксперт отметил, что с учетом всех особенностей бюрократической машины США скрыть тайну подобного масштаба никак не получилось бы.

20 лет назад террористы захватили четыре гражданских лайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а последний упал в поле. Погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч получили ранения.

