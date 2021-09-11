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Названы приводящие к алкоголизму профессии

Научный сотрудник Коротина: к алкоголизму приводят профессии музыканта, военного, актера
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Фото: Pixabay

Научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольга Коротина в беседе с изданием NEWS.RU назвала профессии, которые могут привести к алкоголизму.

По словам специалиста, человек может впасть в алкогольную зависимость по ряду различных причин, в том числе из-за сложной работы. Этому подвержены люди, занимающиеся проверяющей или контрольной деятельностью, а также часто посещающие конференции. Речь идет о представителях музыкальной индустрии, где потребление горячительных напитков или наркотиков может предполагаться субкультурой.

«Представители таких сфер, как торговля, общепит. Есть перечень профессий, отличающихся повышенной психологической сложностью. Как ни странно, это военные, водители. Представители артистической среды, актеры», — сказала Коротина.

Кроме того, от алкогольной зависимости могут страдать мужчины, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Это происходит из-за того, что не все могут справиться со стрессом, поэтому снимают его с помощью алкоголя.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко заявил, что чаще всего в России травмируются работники строительной и транспортной отраслей. Безопаснее всего себя чувствуют офисные работники. По словам Вовченко, на российских предприятиях наблюдается устойчивый тренд на снижение травматизма.

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