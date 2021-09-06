Названы самые опасные профессии России

Чаще всего в России травмируются работники строительной и транспортной отраслей. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. Также опасными считаются профессии, связанные с добычей полезных ископаемых.

Безопаснее всего себя чувствуют офисные работники. По словам Вовченко, на российских предприятиях наблюдается устойчивый тренд на снижение травматизма.

В середине августа сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» опубликовали результаты опроса о самых сложных профессиях. Тяжелее всего, по мнению более половины россиян, работать врачом. Также в список вошли космонавты (34 процента), шахтеры (32 процента), пожарные (26 процентов), пилоты (24 процента) и учителя (23 процента). При выборе сложной профессии опрошенные учитывали высокую степень ответственности, наличие опасности для жизни и здоровья, эмоциональный накал на работе и высокие требования к квалификации.

В середине мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасности сверхурочной работы дольше 55 часов в неделю. При таком режиме увеличивается риск инсульта (на 35 процентов) и смерти от ишемической болезни сердца (на 17 процентов). Переработки хуже всего сказываются на мужчинах.