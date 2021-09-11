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Пропавшего на Урале охотника нашли мертвым

РГ: пропавшего в окрестностях Первоуральска охотника нашли мертвым
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Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

41-летнего охотника, пропавшего в окрестностях Первоуральска, нашли мертвым в ходе поисковых операций. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя поискового отряда «Прорыв» Наталью Волкову.

9 сентября мужчина поехал в лес на квадроцикле. Спустя несколько часов он перестал выходить на связь со своей женой. Она заявила о пропаже супруга, его поисками занялись волонтеры Урала. Участники поисковых отрядов сперва нашли квадроцикл охотника в рабочем состоянии на расстоянии около двух километров от дома. Они предположили, что мужчина сознательно оставил его и пошел в лес пешком.

Тело мужчины нашли в полукилометре от оставленного им транспортного средства. На нем не было внешних признаков насильственной смерти. Рядом с телом лежало охотничье ружье. РГ пишет, что на место гибели охотника направили сотрудников Следственного комитета (СК) России и следственно-оперативную группу полиции для выяснения обстоятельств смерти жертвы.

7 сентября сообщалось, что пожилого жителя подмосковного Подольска, который отправился за грибами и пропал, нашли мертвым. 62-летний Александр Удалкин 4 сентября 2021 года поехал в лес и не вернулся. Его искали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

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