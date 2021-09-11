Диетолог развеял главный миф о похудении

Диетолог Андрей Невский заявил, что поздний ужин не мешает тем, кто пытается похудеть

Диетолог Андрей Невский развеял один из главных мифов для тех, кто пытается следить за своим питанием. По словам специалиста, поздний ужин не помешает тем, кто пытается худеть. Об этом он рассказал изданию «Главред».

Невский заявил, что все, кто запрещал себе есть после 18:00, могут выдохнуть с облегчением, однако это не означает, что вечером можно есть все что угодно. Эксперт уверяет что нужно есть за час — два перед сном и обязательно включать в последний прием пищи углеводы. Так процесс похудения окажется более эффективным, чем с голоданием после шести часов вечера.

«Если говорить об ужине, то уж лучше поесть перед сном и сладко уснуть, чем мучиться от голода несколько часов до сна. Или, еще хуже, сорваться на вечерний (или ночной) жор, а потом страдать от угрызений совести», — отметил эксперт.

Диетолог посоветовал запланировать свой ужин заранее и вписать в свой план калорийности до их употребления, а не после. Это позволит грамотно распределить все калории и избежать переедания.

Он также дал рекомендации о том, какую пищу лучше есть вечером. По словам Невского, необходимо строить последний прием пищи из белков и углеводов с небольшим количеством жиров, начинать ужин с овощного салата, выбирать гарнир к основному блюду, который содержит крахмал, а также, при выборе десерта, отдать предпочтение нежирному продукту.

Ранее диетолог Елена Кален развеяла популярные мифы о похудении. В частности, информация о том, что частое питание небольшими порциями способствует метаболизму является вымыслом. Дробное питание без чувства голода может привести к набору веса.