Появились уникальные фото радующегося Брежнева за месяц до смещения Хрущева

«Лента.ру» впервые публикует уникальные фото из архива внучки советского лидера Никиты Хрущева Юлии Леонидовны, сделанные на отдыхе в Крыму в августе 1964 года, за полтора месяца до его смещения. На снимках изображен улыбающийся будущий руководитель СССР Леонид Брежнев, получивший власть благодаря антихрущевскому заговору. Снимки «Ленте.ру» предоставила правнучка советского лидера Нина Хрущева, профессор кафедры международных отношений New School в Нью-Йорке.

На одном из фото запечатлен улыбающийся Брежнев, плавающий в бассейне. «Брежнев под рюмкой», — подписал этот снимок его автор Виктор Гонтарь, руководитель Киевской оперы и муж Юлии Хрущевой.

Брежнев в бассейне, Крым, август 1964 года Фото: Виктор Гонтарь / архив Юлии Хрущевой / «Лента.ру» 1 /5

На другом снимке показано застолье на даче Брежнева в Ялте. Сам он, судя по всему, произносит тост, стоя в расшитой узорами народной рубахе.

На третьем фото, которое сделано на даче Совмина УССР в Крыму, Леонид Брежнев сидит на свежем воздухе за столиком с членом президиума ЦК Компартии Украины Ольгой Иващенко, которой, согласно оставленной на обратной стороне подписи, говорил «об отставке Хрущева и намекал ей о предстоящих делах».

«Но она рассказала мне после того, как Хрущева сняли», — заключил автор фото Виктор Гонтарь.

На других фото, также публикуемых впервые, изображен Никита Хрущев, проводящий время со своими родными после отставки.

Никита Хрущев — руководитель советского государства с 1953 по 1964 год. Один из трех лидеров СССР, наряду с Михаилом Горбачевым и Георгием Маленковым, покинувших свой пост не по причине смерти.

Леонид Брежнев — преемник Хрущева, сместивший его с поста лидера СССР, который занимал в течение 18 лет, с 1964 и до своей смерти в 1982 году.