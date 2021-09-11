Правнучка Хрущева опровергла эпизод с его ползанием на коленях перед Сталиным

Правнучка Хрущева назвала слухами историю о его ползании на коленях перед Сталиным

История о том, что будущий советский лидер Никита Хрущев однажды, еще до прихода к власти, ползал на коленях перед тогдашним руководителем СССР Иосифом Сталиным, пытаясь уговорить того не наказывать его сына Леонида, по неосторожности застрелившего офицера, — это «отвратительные слухи, которые никогда не подтверждались и были созданы КГБ». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила профессор кафедры международных отношений New School в Нью-Йорке и правнучка советского вождя Нина Хрущева.

«Леонид [Хрущев] не был предателем, а Никита Сергеевич никого не хватал за коленки», — уверена она.

Хрущева добавила, что опровержение этой версии строится на документах, согласно которым сын Хрущева уехал на фронт и переучился на летчика-истребителя, чего бы не дали сделать оступившемуся человеку.

«Как говорили Степан Микоян и Герой Советского Союза Александр Щербаков, знавшие Леонида, невозможно сначала провиниться, а затем пересесть из бомбардировщика в истребитель. Это элитное пилотирование! То есть после какого-либо проступка тебя не повысят», — рассказала правнучка Хрущева.

По ее мнению, КГБ создало версию о ползавшем на коленях Хрущеве в интересах Леонида Брежнева, получившего власть в результате антихрущевского заговора.

О том, что Никита Хрущев ползал на коленях перед Сталиным, пытаясь спасти своего сына Леонида, «Ленте.ру» в июле 2021 года рассказал ученый-биофизик, доктор биологических наук, профессор Андрей Маленков — сын одного из конкурентов Хрущева в борьбе за власть Георгия Маленкова.