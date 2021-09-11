Дэниэл Рэдклифф назвал свой любимый фильм о Гарри Поттере

Британский актер Дэниэл Рэдклифф рассказал, какой фильм из саги о Гарри Поттере ему нравится больше всех. Любимую ленту артист назвал в интервью изданию Wired.

Актер, сыгравший главную роль Гарри Поттера, признался, что ему нравится пятая часть франшизы — «Гарри Поттер и Орден Феникса». Рэдклифф подчеркнул, что эту картину «большинство людей не называют одной из своих любимых».

Рэдклифф объяснил, что он выбрал пятый фильм из киносаги благодаря возможности «побольше поработать» с Гэри Олдманом. Актер исполнил Сириуса Блэка, крестного отца главного героя. Рэдклифф добавил, что к этому моменту он повзрослел, поэтому мог оценить общение с артистом должным образом.

Филь «Гарри Поттер и Орден Феникса» вышел на широкие экраны 28 июля 2007 года. В мировом прокате картина собрала около одного миллиарда долларов, став одной из самых прибыльных за всю историю франшизы.

Ранее Рэдклифф оценил возможность участия в съемках продолжения «Гарри Поттера». Он признался, что с ним никто никогда не связывался насчет будущих картин. Актер заявил, что слухи о его возможных съемках в продолжении «всегда будут разговором больше для СМИ».