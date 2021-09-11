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Российский военнослужащий с оружием пропал в лесу

В лесу Кировской области пропал 24-летний военнослужащий с оружием без боеприпасов
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Военнослужащий пропал в лесу рядом с воинской частью Кировского гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, передает РИА Новости.

Отмечается, что 24-летний мужчина имел при себе оружие без боеприпасов. По предварительной информации, при пути с места несения дежурства в воинскую часть он отклонился от маршрута и заблудился. Военного разыскивает командование Кировского гарнизона совместно с правоохранительными органами.

Осенью 2019 и зимой 2020 года пятеро военнослужащих исчезли из гарнизона в Чебаркуле. По словам матери одного из пропавших, молодых контрактников из других регионов сводили с уголовниками, которые якобы давали им кредиты, после чего вымогали деньги. Как писало агентство URA.RU, в 2019 году ФСБ сообщила о разгроме банды, которая собирала поборы с чебаркульского гарнизона.

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