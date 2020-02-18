Один из пропавших в российском гарнизоне контрактников вышел на связь

Один из пропавших контрактников гарнизона в Чебаркуле военнослужащих Наиль Кидрячев нашелся — молодой человек явился по месту службы. Об этом URA.RU рассказала его мать Зимфира.

По словам Зимфиры, ей позвонил офицер из части и дал минуту на разговор с сыном. «Это был его голос», — сказала она.

19 февраля женщина намерена выехать в Чебаркуль, чтобы забрать Наиля.

Наиль Кидрячев пропал из части осенью 2019 года. Кроме него исчезли еще четверо военнослужащих. По словам матери одного из них, молодых контрактников из других регионов сводят с уголовниками, которые якобы дают им кредиты, после чего вымогают деньги.

Как писало агентство URA.RU, в 2019 году ФСБ сообщила о разгроме банды, которая собирала поборы с чебаркульского гарнизона. У военнослужащих требовали от 10 до 50 тысяч рублей, гаджеты, ценные вещи, банковские карты, иногда отбирали документы. Всего выявили 17 потерпевших, арестовали двоих военнослужащих, вымогавших деньги у сослуживцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru