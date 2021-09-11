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Пожилая пара россиян погибла при очистке канализации

Пара пожилых россиян умерла при очистке канализационного колодца в Саратовской области
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Фото: СК РФ по Саратовской области

Пожилая семейная пара погибла при очистке канализации в селе Пады Балашовского района Саратовской области. Об этом сообщается на региональном сайте СК РФ.

По предварительным данным, ЧП произошло днем 11 сентября. 69-летний мужчина и его супруга планировали встретиться с родственниками в Балашове, но не приехали в назначенное время. Близкие попросили соседей навестить пожилых людей, которые обнаружили их тела в канализационном колодце, расположенном около дома.

Спасатели извлекли тела погибших, следователи осмотрели место происшествия, где нашли также лестницу и шланг. Предполагается, что мужчина и женщина производили очистку колодца. Телесных повреждений на их телах не обнаружили. По предварительной версии, смерть пожилых людей наступила из-за отравления газами, которые скопились в канализации.

В апреле трехлетняя девочка погибла при падении в канализационный люк во время отдыха в кемпинге в штате Нью-Джерси. По словам очевидцев, когда ребенка достали из ямы, она не реагировала на попытки взрослых привести ее в сознание.

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