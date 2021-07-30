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В российском городе украли канализационные люки возле центра для незрячих

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Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В городе Дзержинск Нижегородской области пропали канализационные люки возле центра для незрячих. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

Чугунные крышки украли прямо с дороги, и только возле некоторых ям установили предупреждающие знаки, сообщает канал. По этому пути ходят люди с ограниченными возможностями, в том числе слабовидящие — рядом находится клуб «Вера», где они собираются.

Сотрудники учреждения переживают, что посетители могут не заметить ям и провалиться в канализацию. Также сообщается, что местные власти пока не решили ситуацию с открытыми смотровыми колодцами.

В ноябре прошлого года в Петрозаводске камера видеонаблюдения записала закончившуюся провалом попытку кражи крышки от канализационного люка. Двое мужчин погрузили крышку люка в багажник машины, но та откатилась назад и попала колесом в оставшийся открытым колодец.

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