В Москве задержали изнасиловавших и сбросивших девушку в канализацию россиян

Трое мужчин признались в изнасиловании и убийстве девушки на стройке в Москве в 2001 году

В Москве и Московской области задержали трех мужчин, которые 20 лет назад изнасиловали, а затем убили девушку и сбросили ее тело в канализацию у торгового центра. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером 2 января 2001 года компания из четырех человек, один из которых был несовершеннолетний, заманила девушку на стройку у торгового центра в Москве. Там злоумышленники изнасиловали и жестоко избили жертву, после чего сбросили тело в канализацию и скрылись.

Как уточняет ТАСС, мужчины были пьяны и находились под воздействием токсичных веществ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленников задержали. Их обвинили по пунктам «в», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера»). Мужчины признали вину.