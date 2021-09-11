Посол России оценил взаимодействие Москвы с «Талибаном»

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов: пока проблем с «Талибаном» не возникает

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал о том, как Москва взаимодействует с движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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По его словам, на данный момент все рабочие вопросы с талибами решаются. «Буду очень осторожен — пока решаем. То есть пока проблем не возникает», — отметил Жирнов.

Российский дипломат также подчеркнул, что пока никаких запросов о помощи к Москве от «Талибана» не поступало. При этом он добавил, что, судя по ситуации в Афганистане, альтернативы власти талибов в стране нет. Ситуация в Афганистане с правительством «Талибана» мозаичная, долгоиграющие выводы делать пока рано, резюмировал посол.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что Россия оптимизировала состав своего посольства в столице Афганистана. Дипломат рассказал, что российское дипведомство в Кабуле продолжает работать. При этом, по его словам, практически все члены семей сотрудников посольства, в числе которых женщины и дети, эвакуировались.

