Соседи раскрыли подробности спасения пострадавших при взрыве под Ельцом

Жители поселка Солидарность под Ельцом в Липецкой области рассказали о взрыве газа в доме и спасении соседей, передает РЕН ТВ.

Сразу после хлопка газа на место происшествия сбежались соседи, которые начали разгребать завалы. Как уточнил один из жильцов соседнего дома, он услышал шум во время ужина. «Произошел хлопок, все погасло. Я выбежал, увидел свет от телефонов, прибежал сюда, тут обрушение, полдома упало», — отметил он. Другой собеседник добавил, что соседи «откопали» из-под обломков женщину. «Увидели — рука торчит из-под завала. Начали разгребать, достали женщину. Разгребали, достали маленького ребенка, укутали его и передали», — отметил он. Пострадавшая сообщила спасателям, что в квартире находился еще один ребенок. «Сверху ребенка достали, а второй ребенок погиб», — добавил источник.

Еще один мужчина рассказал, что он и его семья остались без жилья. В ночь с 10 по 11 сентября он ночевал в деревне со средним сыном. когда узнал о взрыве, приехал в город. В доме у него оставались жена и двое маленьких детей, которые не пострадали.

Газ взорвался в доме номер 24 по улице Школьная поселка Солидарность. Сообщение на пульт дежурного поступило в 0:52 по московскому времени в субботу, 11 сентября. Число погибших выросло до трех человек, пострадали не менее шести.