Появилось первое видео с места взрыва газа в доме под Ельцом

При взрыве газа в доме под Ельцом погибли 60-летняя женщина и 12-летний подросток

Кадр: @bazabazon

Первое видео с места взрыва газа в двухэтажном жилом доме под Ельцом в Липецкой области появилось в сети, ролик опубликован в Telegram-канале Baza.

На появившихся кадрах видно, как на месте работают сотрудники МЧС. Они трудятся со включенными фонарями, так как взрыв произошел ночью. Продолжается поисково-спасательная операция. По предварительным данным, пострадали семь человек, но под завалами могут находиться люди. Погибли два человека, это 60-летняя женщина и 12-летний подросток.

Как отметили ранее в экстренных службах региона, из-за взрыва разрушен один подъезд двухэтажного жилого дома. Всего в доме по улице Школьная в поселке Солидарность прописаны 47 человек, часть которых проживает по другим адресам. Местные власти уточнили, что здание 1970 года не было аварийным, пишет РИА Новости.

Информация о хлопке газа поступила на пульт дежурного в 0:52 по московскому времени.