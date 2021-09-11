Xiaomi отреагировала на слухи о блокировке своих смартфонов в Крыму

Xiaomi: нет ни одного обращения пользователей по поводу блокировки устройств

Китайский производитель Xiaomi отреагировал на слухи о блокировке своих смартфонов в Крыму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании.

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«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств», — заявили в Xiaomi.

Ранее с аналогичным утверждением выступил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что жалоб от россиян не поступало, но при обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка.

Информация о начале блокировок смартфонов Xiaomi в ряде регионов мира, в том числе в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и в Крыму появилась 10 сентября. Причем, по утверждению СМИ, этот процесс длится уже около месяца. Через несколько дней после покупки устройства пользователи сталкиваются с принудительной блокировкой аппарата. При включении на нем появляется надпись, что политика компании не разрешает продажу продукта на этой территории.