Украинский посол в Польше призвал избавиться от границы между странами

Между Украиной и Польшей не должно быть границ, от них следует избавиться. Скорее всего, однажды так и произойдет, считает посол Украины в Варшаве Андрей Дещица, его цитирует РИА Новости.

«Например, граница существует между странами-членами Европейского союза — но на картах, по знакам на пути, можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германий, между странами Европейского союза», — понадеялся дипломат.

Однако он также признал, что сегодняшняя Украина далека даже от Польши до вступления в ЕС. Чтобы решить проблему с границами на нынешнем этапе, Дещица призвал украинские и польские власти увеличить число погранпереходов: по его мнению, так можно будет быстрее попасть из одной страны в другую.

Верховная рада Украины еще в 2019 году закрепила внешнеполитический курс страны, нацеленный на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Тем не менее в ближайшее время Киев не может претендовать на членство в объединениях, что вызывает возражения у ряда украинских политиков. В частности, президент страны Владимир Зеленский предсказал ослабление ЕС и НАТО без Украины. По его мнению, реформы, которые сегодня проводит страна, в первую очередь нужны ее гражданам. Однако республика продолжит просить полноценной интеграции от ЕС и НАТО во что бы то ни стало.