Раскрыто содержимое чемоданчика Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт раскрыла, что белорусский лидер Александр Лукашенко носит в своем чемоданчике. О содержимом кейса она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. В чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы. Там редко есть что-то такое, чем можно вас удивить», — уточнила Эйсмонт.

По ее словам, также в этом кейсе Лукашенко привозит Путину особые документы. При этом она отметила, что и без чемоданчика лидеры двух стран часто обмениваются документами секретного и совершенного секретного характера, пересылаемыми посредством нарочных.

Ранее 9 сентября в Кремле прошли переговоры Путина и Лукашенко, они продлились более трех часов. В ходе встречи лидеры подписали 28 союзных программ. Документы направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков.

Позже Эйсмонт рассказала, что переговоры Путина и Лукашенко, как и ожидалось, прошли успешно.