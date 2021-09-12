Стала известна судьба бежавших в Узбекистан афганских летчиков

WSJ: 585 афганских летчиков и их родных отправят из Узбекистана на военную базу США в Дохе

США и Узбекистан достигли соглашения в отношении летчиков афганских ВВС, которые бежали из Афганистана в центральноазиатскую страну. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

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По данным американской газеты, афганские пилоты вместе со своими родными прибыли в Узбекистан на самолетах и вертолетах ВВС Афганистана. Отмечается, что летчики боятся возвращаться в страну, несмотря на то, что движение «Талибан» (запрещено в России) пообещало амнистию всем чиновникам и военными.

В The Wall Street Journal рассказали, что 585 пилотов, членов экипажей и их родственников будут переброшены на военную базу США в Дохе. При этом пока неизвестно, куда дальше их отправят. Согласно информации американского издания, на данный момент в Узбекистане находятся 46 военных самолетов и вертолетов, прибывших из Афганистана. Талибы призывают вернуть их в Афганистан, однако против данного шага выступает Вашингтон.

Ранее сообщалось, что попытка эвакуации музыкантов Оркестра Зохра, известного также как Афганский женский оркестр, и сотрудников Национального института музыки Афганистана провалилась из-за отказа боевиков движения «Талибан» разбудить своего командира в аэропорту Кабула. По данным The Wall Street Journal, США заявили о готовности помочь музыкантам покинуть страну через кабульский аэропорт, это решение поддержали американские политики и военные, а также команда бывших сотрудников службы безопасности и разведки. Музыкантов, их семьи и преподавателей посадили в автобусы и привезли в аэропорт, однако план сорвался.

