Живущие во дворце афганского маршала талибы попали на видео

Видео: YouTube / The New York Times

Талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) после захвата власти в Кабуле заняли особняк маршала и бывшего вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума, кадры из жизни боевиков опубликовано на YouTube-канале газеты The New York Times.

Во дворце поселились около 150 человек. Описывая журналистам баню и сауну, один из боевиков, попавших на видео, признался, что живет в Кабуле много лет, но такое видит впервые. Другой представитель движения отметил, что всегда носит с собой дымовую гранату на случай нападения неприятеля. По его словам, афганцы выживают в горах и пустынях, многим из них нечего есть, а часть — всегда под прицелом. «Наши политики, богатые и обладающие властью люди, построили себе такие дома, проливая кровь людей», — добавил он.

Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа. Многие афганцы, стремясь избежать режима талибов, захотели уехать из страны. Две недели из аэропорта Кабула другие страны эвакуировали своих граждан и беженцев. В ночь на 31 августа США полностью завершили вывод войск из страны, положив конец почти 20-летнему военному присутствию в Афганистане. Затем талибы сформировали свое правительство.