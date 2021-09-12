Дочь Владимира Меньшова рассказала о последнем разговоре с отцом в больнице

Единственная дочь заслуженного артиста Владимира Меньшова Юлия рассказала о последнем разговоре с отцом в больнице. Актриса поделилась воспоминаниями в эфире YouTube-канала Ирины Шихман «А поговорить?».

По ее словам, он находился в реанимации, куда обычно не пускали родственников. Юлии тем не менее удалось уговорить медиков. Она сравнила увиденное с фильмом ужасов.

«Это было все довольно страшно. Это не просто красная зона. Это уже такая бордовая зона. И ты одеваешься, как в фильме ужасов, фильме-катастрофе... Это надо видеть... Как в сериале "Чернобыль"», — вспомнила дочь погибшего.

Юлия была в закрытом защитном костюме, в котором видно только глаза, но Владимир Меньшов ее сразу узнал. «Мы не могли толком поговорить, потому что он был под маской, которую нельзя снимать», — поделилась актриса.

Она привезла отцу уху из одного из столичных ресторанов, где они когда-то бывали вместе. По словам Юлии, врачи попытались снять маску, тогда Владимир взял ее за руку и спросил, что она ему привезла. По словам артистки, она очень обрадовалась, «потому что это был прекрасный, живой вопрос».

Советский и российский актер, режиссер, продюсер и сценарист Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Он снял такие известные советские фильмы, как «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит».