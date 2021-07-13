Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью отца

Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью ее отца, режиссера Владимира Меньшова. Ролик появился на ее YouTube-канале.

«Мы сняли это интервью в конце апреля 2021 года. Я хотела, чтобы именно оно стало первым на моем канале. Но не знала, что ему предстоит стать последним в жизни папы», — говорится в описании к видео. Меньшова добавила, что не успела показать отцу получившийся монтаж, потому что в мае его состояние резко начало ухудшаться.

В ролике телеведущая поговорила с кинематографистом о смерти, и тот ответил, что его поколению «пора уходить один за одним в 80 лет». Он назвал это естественным процессом и сказал, что сам хочет успеть закончить свои дела до смерти и умереть в постели. Меньшов заявил, что к смерти надо готовиться, и отметил, что в возрасте 81 год в этом нет ничего страшного.

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Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.

Владимир Меньшов — советский и российский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Он снял такие известные советские фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». В 1981-м его наградили Госпремией СССР. Картина «Москва слезам не верит» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».