Стали известны подробности нападения на школьницу в Подмосковье

Соседка, спасшая школьницу от душителя в Подмосковье: «Страшно, что все шли мимо»

Очевидцы раскрыли подробности нападения на девятилетнюю школьницу в подмосковном Солнечногорске. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, на девочку напал бездомный. Следственный комитет уточняет, что 38-летний мужчина был ранее судим и открыто похитил у школьницы мобильный телефон, дважды ударив ее по лицу.

Жители района отмечают, что на улице в момент происшествия находилось достаточно людей, в том числе и мужчин. Но спасительницей девочки оказалась соседка, которая заметила в окно неизвестного, который вел школьницу к углу дома, а затем стал ее душить и закрывать ей рот рукой.

«Я подбежала к своей мачехе Дарье и рассказала о случившемся. Она вылетела из дома в чем была и побежала в эту сторону», — рассказала она.

Именно мачеха увидела нападавшего на улице и стала кричать, чтобы тот отпустил ребенка. Тогда мужчина остановился и ослабил хватку, а школьница стала звать на помощь. После этого нападавший убежал. На крики девочки никто не отреагировал. «Вокруг шли люди, девочка сначала встала в оцепенении», — сообщила Дарья.

Ранее 12 сентября стало известно, что в Подмосковье мужчина напал на школьницу и пытался ее задушить. СК возбудил уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Дело взял на контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

