Россия
 
Последние новости
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском
Эпидемиолог предсказал сроки отмены масочного режима в России
Из упавшего под Иркутском самолета достали четырех человек
Названа причина падения самолета L-410 под Иркутском
Черышев получил травму в матче чемпионата Испании
Стали известны подробности катастрофы с L-410 под Иркутском
В Белоруссии установили памятник картошке и насмешили пользователей сети
Условия для встречи Зеленского и Путина посчитали неприемлемыми
В России ответили на угрозы США из-за «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Стали известны подробности нападения на школьницу в Подмосковье

Соседка, спасшая школьницу от душителя в Подмосковье: «Страшно, что все шли мимо»
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал «360»

Очевидцы раскрыли подробности нападения на девятилетнюю школьницу в подмосковном Солнечногорске. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, на девочку напал бездомный. Следственный комитет уточняет, что 38-летний мужчина был ранее судим и открыто похитил у школьницы мобильный телефон, дважды ударив ее по лицу.

Жители района отмечают, что на улице в момент происшествия находилось достаточно людей, в том числе и мужчин. Но спасительницей девочки оказалась соседка, которая заметила в окно неизвестного, который вел школьницу к углу дома, а затем стал ее душить и закрывать ей рот рукой.

«Я подбежала к своей мачехе Дарье и рассказала о случившемся. Она вылетела из дома в чем была и побежала в эту сторону», — рассказала она.

Именно мачеха увидела нападавшего на улице и стала кричать, чтобы тот отпустил ребенка. Тогда мужчина остановился и ослабил хватку, а школьница стала звать на помощь. После этого нападавший убежал. На крики девочки никто не отреагировал. «Вокруг шли люди, девочка сначала встала в оцепенении», — сообщила Дарья.

Ранее 12 сентября стало известно, что в Подмосковье мужчина напал на школьницу и пытался ее задушить. СК возбудил уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Дело взял на контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подозреваемый в побоях россиянин задушил десятимесячного ребенка
В Подмосковье мужчина пытался задушить третьеклассницу и попал на видео
Ребенок нашел заряженный пистолет и случайно убил мать