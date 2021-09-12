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Политолог заявил о воле властей сделать из Украины «законного иждивенца» России

Политолог Оленченко: власти Украины делают из страны «законного иждивенца» России
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Фото: РИА Новости

Cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что украинские политики делают из Украины «законного иждивенца» России. Об этом он заявил в беседе с телеканалом RT.

«Воля украинских политиков направлена на то, чтобы сделать из страны законного иждивенца России с помощью соответствующего документа. Но на такой основе сотрудничество невозможно», — сказал политолог. По его словам, словам киевских чиновников для всех остальных — «надуманные и необоснованные требования».

Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал желание Украины включить тему транзита газа через страну в повестку «нормандского формата». По словам сенатора, пока Киев обвиняет Москву, но при этом требует поставок энергоресурсов, он показывает, что хочет жить за счет России.

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