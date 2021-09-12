Политолог заявил о воле властей сделать из Украины «законного иждивенца» России

Cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что украинские политики делают из Украины «законного иждивенца» России. Об этом он заявил в беседе с телеканалом RT.

«Воля украинских политиков направлена на то, чтобы сделать из страны законного иждивенца России с помощью соответствующего документа. Но на такой основе сотрудничество невозможно», — сказал политолог. По его словам, словам киевских чиновников для всех остальных — «надуманные и необоснованные требования».

Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал желание Украины включить тему транзита газа через страну в повестку «нормандского формата». По словам сенатора, пока Киев обвиняет Москву, но при этом требует поставок энергоресурсов, он показывает, что хочет жить за счет России.