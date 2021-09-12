Мединский назвал предопределившее ход российской истории событие

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал о том, что победа князя Александра Невского на Чудском озере предопределила ход российской истории. Об этом он заявил на церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», в которой принял участие российский лидер Владимир Путин.

Бывший министр культуры отметил, что данная битва запустила целую цепочку событий, которые повлияли на весь ход истории. По его словам, одним из звеньев этой цепочки стало то, что Александр Невский завещал своему младшему сыну небольшой удел — Москву. С тех пор прямые потомки Невского триста лет созидали Московское государства, резюмировал Мединский.

Ранее сообщалось, что президент России прибыл в Псковскую область и принял участие в церемонии открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере. Во время мероприятия Путин рассказал, что в мемориале увековечены образы псковских десантников, погибших в Чечне в 2000 году.

Мемориальный комплекс на берегу Чудского озера включает в себя шесть фигур спешившихся витязей, а также три конных фигуры, доспехи поверженного врага и флаговую группу. В этих краях 5 апреля 1242 года произошло Ледовое побоище. В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского.

