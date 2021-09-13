В Индонезии арестовали возможного главаря связанной с «Аль-Каидой» группировки

Элитный контртеррористический отряд Индонезии Densus 88 арестовал возможного лидера террористической группировки «Джемаа Исламия» («Исламское общество») Абу Русдама. Об этом сообщает издание Independent.

Вместе с ним были захвачены трое членов организации. Их арестовали в городе Бекаси, недалеко от индонезийской столицы Джакарты. По информации Independent, группировка «Джемаа Исламия» связана с террористическим движением «Аль-Каида» (запрещено в России).

Индонезийская полиция продолжает поиск других боевиков организации, набранных на территории страны. За последнюю неделю спецназ задержал 53 предполагаемых членов «Джемаа Исламия» в 11 регионах Индонезии. При этом сами террористы перешли от нападений на туристов и мирных жителей к ударам по силам национальной безопасности.

«Джемаа Исламия» — это радикальная мусульманская организация, совершающая теракты в южноазиатских странах. Она была основана в 1970-х годах в результате преследования ислама со стороны индонезийских властей. Конечной целью организации является провозглашение «Исламского государства Нусантара» на территории всей Юго-Восточной Азии.