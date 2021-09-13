Грабитель анонимно вернул похищенную 26 лет назад из музея брошь

Daily Mail: аноним в Англии вернул похищенную 26 лет назад из музея старинную брошь

Аноним прислал в полицию англо-саксонскую брошь, похищенную 26 лет назад из Музея округа Ратленд в английском городе Окхем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Позолоченная брошь из бронзы была украдена из музея в 1995 году. Вместе с ней грабители забрали еще восемь брошей и римское золотое кольцо.

После этого было найдено только кольцо. Сотрудники учреждения культуры были уверены, что больше никогда не удастся вернуть украденные вещи.

По всей видимости, спустя 26 лет одного из грабителей замучила совесть, и он анонимно отправил брошь в полицию Лондона. Сотрудники правоохранительных органов проверили реестр утерянных объектов искусства и нашли совпадение с артефактом, похищенным из музея.

В Совете Округа Ратленд напомнили жителям, что другие украшения до сих пор числятся украденными. Член Совета Люси Стивенсон заявила: «Похищение столь важных артефактов стало большой потерей для округа, и мы рады, что одно из украшений вернули. Они должны быть выставлены публично, чтобы люди могли узнать больше о нашей богатой и уникальной истории».

Ранее сообщалось, что американец Майкл Рохана на вечеринке «Уродливый свитер» в музее института Франклина в штате Филадельфия украл палец у статуи воина Терракотовой армии стоимостью 4,5 миллиона долларов. Когда сотрудники ФБР пришли к молодому человеку домой, он добровольно достал из верхнего ящика стола украденный фрагмент статуи.

