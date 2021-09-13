Курс евро упал до 86 рублей впервые с 18 августа, об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На 13:27 по московскому времени курс евро составлял 86,02 рубля, что на 0,4 процента меньше по отношению к закрытию торгов предыдущей сессии. Курс доллара тоже снижается по отношению к рублю, он опустился до 72,93 рубля (минус 0,24 процента).

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,14 процента (до 73,71 доллара за баррель). Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре увеличились на 1,2 процента — до 70,6 доллара за баррель.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева назвала условия для укрепления рубля. По ее словам, он может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, а Федрезерв с ведущими центробанками не изменят риторику в монетарной политике. Аналитик добавила, что монетарная политика Федеральной резервной системы будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения.