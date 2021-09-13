Путин прокомментировал серебро российских гимнасток на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин призвал опубликовать протоколы выступления сборной по художественной гимнастике на Играх в Токио после судейского скандала. Встречу главы государства с российскими олимпийцами показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», — сказал он. Путин также отметил, что судьи выставляли оценки российским спортсменкам дольше обычного. «Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы!», — добавил президент.

Ранее победительницей турнира в личном многоборье на Играх в Токио стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. Ее сестра близнец Арина Аверина стала четвертой. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.

С 2000 года сборная России всегда выигрывала все золотые медали в художественной гимнастике на Олимпиадах. Последний раз россиянки уезжали без побед с Олимпиады-1996 в Атланте.

