Сестры Аверины рассказали о взаимоотношениях с Ашрам

Сестры Аверины о взаимоотношениях с Ашрам: общаемся, поздравляем друг друга с праздниками

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали и взаимоотношениях с израильтянкой Линой Ашрам, победившей в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Спортсменки высказались в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россиянки подчеркнули, что не являются большими подругами, но общаются во время соревнований, перед походами на интервью и во время допинг-тестов. Кроме того, гимнастки поздравляют друг друга с праздниками. Аверины также рассказали, что после Олимпиады Ашрам поздравила их с днем рождения, который сестры праздновали 13 августа.

20 августа Международная федерация гимнастики (FIG) не выполнила запрос Олимпийского комитета России (ОКР). FIG не выдала видеоанализ и протоколы по итогам выступления Авериных на Олимпийских играх в Токио. До этого федерация положительно оценила судейство на олимпийском турнире.

Золото в личном многоборье Игр, которое прошло 7 августа, завоевала Ашрам. Дина Аверина заняла второе место, а ее сестра-близнец Арина оказалась на четвертой позиции. Российская сторона посчитала, что судейство на Олимпиаде было необъективным.