Названы источники информации мошенников о счетах россиян

Руководитель «КиберМосквы»: мошенники узнают о счетах россиян через МФО и онлайн-магазины

Одним из основных источников информации о счетах россиян для мошенников выступают микрофинансовые организации (МФО), заявил «Радио Sputnik» руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

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«Крупные банки давно уже следят за тем, чтобы их операторы не сливали такую информацию. А когда МФО выдают кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность, они могут за небольшую плату сливать данные», — сказал Пащенко.

Он подчеркнул, что утечек из банков происходит меньше, потому что службы безопасности отслеживают все обращения.

Вторым источником данных эксперт назвал онлайн-магазины. Злоумышленники могут узнать о состоянии счета не по выпискам из банков, а по покупкам.

«Если человек в месяц закупается на 40-50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте существует какая-то приличная сумма. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных, по которым происходит "обзвон". По ним мошенники и работают», — пояснил руководитель проекта «КиберМосква». Он посоветовал не оставлять свои данные на сайтах сомнительных онлайн-магазинов и компаний.

Одним из ключевых интересов россиян, на котором в последнее время пытаются нажиться киберпреступники, стали криптовалюты. Ежедневно появляются фейковые ресурсы, маскирующиеся под инвестиционные платформы и криптовалютные биржи.